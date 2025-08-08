Как помочь бездомным животным?

Третья суббота августа ( в 2025 году это 16-е число) — Всемирный день бездомных животных.

Почему появился этот день?

Истоки — в растущем числе брошенных питомцев и их потомков, обреченных на страдания. Основные цели учреждения этого дня — консолидация усилий общества, властей и зоозащитных организаций, популяризация гуманных решений проблемы (массовая стерилизация вместо жестоких методов отлова и усыпления). Ключевая задача не просто помочь сегодня, а изменить отношение людей к ответственному содержанию питомцев и контролю их численности.

Куда сообщить о найденном животном?

Обнаружив животное, нуждающееся в помощи, действуйте оперативно. Если животное в критическом состоянии (тяжелая травма, признаки чумки или бешенства, крайнее истощение), срочно свяжитесь с местной городской службой по отлову (ее контакты обычно есть на сайте администрации) или крупным зоозащитным фондом, имеющим ресурсы для экстренной помощи. Если животное относительно спокойно и не требует немедленной ветеринарной помощи, сделайте четкие фотографии, запишите точное местонахождение (адрес, ориентиры). Обратитесь за помощью через проверенные каналы:

муниципальные службы. Узнайте номер телефона ответственной за отлов и содержание бездомных животных организации в вашем городе. Они обязаны реагировать, особенно на случаи агрессии или опасных травм.

Проверенные зоозащитные группы. Найдите в соцсетях активные и зарекомендовавшие себя местные группы помощи бездомным животным или волонтерские сообщества. Они обладают сетью контактов (приюты, передержки, ветеринары) и часто могут оперативно организовать помощь.

Ветеринарные клиники. Многие клиники сотрудничают с приютами или фондами и могут принять найденное животное для первичного осмотра, оказать помощь и далее передать в приют или на передержку волонтеру. Звоните заранее, уточняя возможность.

Горячие линии помощи животным. В крупных городах существуют специализированные горячие линии, координирующие помощь. Уточните их наличие в вашем регионе.

Никогда не пытайтесь самостоятельно отловить агрессивное или явно больное животное — это опасно. По возможности обеспечьте зверя водой и едой, пока ждете помощи. Если решите временно разместить его у себя, немедленно изолируйте от других питомцев и покажите ветеринару.

Куда сообщить о найденном животном? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как взять питомца из приюта?

Приняв решение взять животное из приюта, вы даете шанс на жизнь тому, кто в этом отчаянно нуждается. Процесс требует осознанности и подготовки.

Начните с поиска государственных или крупных муниципальных приютов в вашем регионе, а также проверенных некоммерческих с хорошей репутацией. Изучите их сайты, страницы в соцсетях — там размещаются анкеты животных. Обратите внимание на фестивали пристройства, которые регулярно проходят в парках и общественных пространствах. Это отличная возможность пообщаться с разными животными в неформальной обстановке, понаблюдать за их характером и пообщаться с кураторами.

Посетите приют лично. Не торопитесь. Проведите время с понравившимся животным, понаблюдайте за его реакцией на вас, других собак/кошек, персонал. Расспросите сотрудников или волонтеров о характере, истории, особенностях здоровья и поведения. Честно оцените свои силы и возможности: подходит ли вам активная собака или спокойный кот? Готовы ли вы заниматься социализацией питомца с непростой судьбой?

Приюты серьезно подходят к передаче животных. Вам потребуется паспорт. Обязательно заключается договор ответственного содержания, где прописываются ваши обязательства по уходу, лечению, стерилизации (если она не сделана) и запрет на передачу третьим лицам без согласования. Некоторые приюты могут попросить разрешение от арендодателя (если вы снимаете жилье) или провести предварительное собеседование/анкетирование. Будьте готовы к возможному визиту куратора домой для проверки условий содержания (это нормальная практика ответственных приютов).

Переезд — стресс для животного. Организуйте ему тихое, безопасное место (лежанка, домик), доступ к воде и лотку. Не навязывайте общение, дайте время освоиться. Первые дни ограничьте контакты с гостями, детьми и другими питомцами. Многие приюты и волонтеры предоставляют бесплатные консультации по адаптации с кинологами или зоопсихологами — не пренебрегайте этой помощью. Будьте терпеливы и последовательны.

Помните, что приютские животные часто имеют сложный прошлый опыт. Ваши любовь, терпение и стабильность помогут им раскрыться и стать преданными друзьями.

Как взять питомца из приюта? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Волонтерство: с чего начать?

Не каждый может взять питомца домой, но каждый может помочь. Начать проще, чем кажется.

Финансовая помощь. Даже небольшие, но регулярные пожертвования на корм, лекарства или стерилизацию имеют огромное значение. Узнайте реквизиты приюта или фонда и установите удобный для вас лимит. Многие платформы (как mos.ru для москвичей) позволяют делать переводы с указанием цели.

Материальная поддержка. Приютам постоянно нужны качественные корма (сухие и влажные), наполнители для лотков, пеленки, впитывающие материалы, поводки и ошейники, лекарства (антигельминтики, средства от блох и клещей), дезинфектанты, инструменты для уборки (грабли, лопаты, метлы), строительные материалы для ремонта вольеров, теплые подстилки зимой. Уточните у конкретного приюта их актуальные нужды.

Тайм-волонтерство. Помощь в уборке территории и вольеров, выгул собак (требуется обучение и инструктаж), мытье мисок, раздача корма, сортировка и ремонт вещей. Даже простое общение с животными и их расчесывание — это тоже важно и может стать неоценимой помощью.

Передержка. Взять животное из приюта к себе домой на временное содержание для реабилитации после операции, социализации пугливого зверя, пока ему ищут постоянный дом. Это ответственный шаг, требующий времени, сил и определенных условий.

Зоотакси. Помощь в перевозке животных на ветеринарные процедуры, стерилизацию, передержку или к новым хозяевам. Нужен личный автомобиль и время.

Всемирный день бездомных животных — 2025: как помочь и куда обратиться? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Информационная поддержка и фандрайзинг. Ведение соцсетей приюта/группы, фотографирование животных для анкет, написание текстов, организация благотворительных сборов (онлайн и офлайн), поиск спонсоров, проведение мероприятий по пристройству.

Профессиональная помощь. Ветеринары, юристы, строители, кинологи, фотографы, копирайтеры могут безвозмездно предложить приютам свои услуги.

Начните с малого: свяжитесь с ближайшим приютом или зоозащитной группой, узнайте, какая помощь им нужна прямо сейчас. Даже несколько часов в неделю или разовая доставка корма спасают жизни.

Благотворительные фонды России

В России действуют десятки фондов, системно решающих проблему бездомных животных. Их работа многогранна:

массовые стерилизации: ключевое направление. Фонды организуют выездные клиники, оплачивают операции животным в приютах и бездомным по заявкам граждан, агитируют за этот метод как единственно этичный и эффективный в долгосрочной перспективе.

Поддержка приютов: регулярная поставка кормов, медикаментов, ветеринарная помощь, ремонт и строительство вольеров, юридическое сопровождение.

Программы пристройства: организация фестивалей, фотосессий для анкет, рекламные кампании в СМИ и соцсетях, консультации потенциальных хозяев.

Экстренная помощь: оперативное спасение тяжелобольных и травмированных животных с улиц, оплата сложных операций и лечения.

Просветительская работа: уроки доброты в школах и детсадах, информационные кампании о важности стерилизации и ответственного содержания, выпуск методических материалов.

Чем можно помочь бездомным животным? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как выбрать фонд для поддержки? Обращайте внимание на:

наличие официального сайта с отчетностью о поступлениях и расходах, публикацию финансовых отчетов;

официальную регистрацию как НКО (наличие ОГРН), публикацию учредительных документов;

четкое описание направлений деятельности и достигнутых результатов (сколько животных стерилизовано, пристроено, сколько корма доставлено и куда);

отзывы волонтеров, сотрудничающих приютов, наличие публикаций в СМИ.

Каждое действие, от пожертвования корма до принятия в семью приютского пса, — это шаг к миру, где у каждого животного есть дом и любящий хозяин.

