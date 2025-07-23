Как приучить кошку к порядку в доме?

Пушистый комочек счастья, поселившийся в доме, приносит не только радость, но и новые заботы. Одна из главных задач ответственного владельца — научить питомца правилам совместного проживания. Как приучить кошку к лотку, уберечь диван от острых когтей и объяснить, что кухонный стол — не место для прогулок? Успех зависит от понимания кошачьей природы, терпения и последовательности.

Как выбрать правильный лоток и наполнитель?

Первое и самое важное правило — приучение кошки к лотку — начинается с правильного выбора самого туалета и его содержимого. Кошки крайне щепетильны в вопросах гигиены. Ошибка на этом этапе — основная причина, по которой питомец начинает искать альтернативные места.

Лоток должен быть просторным, чтобы кошка могла легко развернуться и закопать свои дела. Котенку подойдет небольшой, но взрослому коту нужен лоток «на вырост». Открытые лотки предпочитает большинство кошек, так как они обеспечивают обзор. Закрытые туалеты-домики дают уединение и сдерживают запах и разлетающийся наполнитель, но могут быть тесны для крупных кошек или вызывать дискомфорт у пугливых. Попробуйте разные варианты. Пластик должен быть качественным, без резкого запаха и с гладкой поверхностью для легкой очистки.

С наполнителем придется поэкспериментировать. Одни кошки обожают мелкую глину, образующую плотные комочки, другие предпочитают древесные гранулы или силикагель. Кому-то по душе сыпучий песок (минеральный наполнитель), а кто-то терпеть не может прилипающие к лапам частицы. Как приучить кошку к наполнителю, который вам удобен? Начните с того, к которому котенок привык у заводчика, или с нейтральных вариантов (древесный, кукурузный). Если нужно сменить, делайте это постепенно, подмешивая новый наполнитель к старому. Наблюдайте за реакцией питомца.

Как выбрать правильный лоток и наполнитель? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убирайте лоток минимум 1-2 раза в день. Кошки не станут пользоваться грязным туалетом. Полную замену наполнителя и мытье лотка с мягким моющим средством (без сильных отдушек) проводите регулярно, обычно раз в 1–2 недели, в зависимости от типа наполнителя и количества кошек.

Приучение к когтеточке: хитрости и лайфхаки

Точить когти — не вредная привычка, а физиологическая потребность кошки. Это позволяет ей сточить отмерший слой когтя, пометить территорию (на лапках есть специальные железы) и хорошенько потянуться. Задача владельца — направить эту потребность в правильное русло.

Когтеточка должна быть устойчивой и достаточно высокой, чтобы кошка могла вытянуться во весь рост. Материал — предпочтительно натуральный сизаль (джут) или картон. Вертикальные столбики, горизонтальные дощечки или комбинированные комплексы — предложите выбор.

Ставьте когтеточку в стратегически важных местах: там, где кошка любит потягиваться после сна (часто возле дивана или кресла), у входной двери или в гостиной — в зоне ее активности. Не прячьте в угол, она должна быть на виду и доступна.

Используйте кошачью мяту (сушеную или спрей) — она нравится большинству кошек. Потрите когтеточку мятой или слегка опрыскайте спреем. Повесьте на верхушку игрушку, чтобы стимулировать кошку тянуться к ней и цепляться когтями.

Покажите, как это делается: аккуратно возьмите лапки кошки и сделайте ими характерные движения царапания о поверхность. Похвалите и дайте лакомство, если она проявит интерес сама.

Пресекайте попытки драть мебель, если застали кошку на месте преступления, спокойно, но твердо скажите «нельзя» и перенесите ее к когтеточке. Не кричите и не тыкайте носом — это вызовет только страх. Можно временно закрыть излюбленное место драной мебели фольгой, двусторонним скотчем или специальными пластиковыми накладками — кошкам неприятны эти поверхности.

Приучение к когтеточке: хитрости и лайфхаки Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Что делать, если кошка игнорирует правила?

Даже при всех стараниях кошка может демонстративно гадить мимо лотка, точить когти о любимое кресло или забираться на запретные поверхности. Кричать и наказывать бесполезно. Нужно понять почему.

Проблемы с лотком:

Грязно? Убедитесь, что лоток убирается достаточно часто.

Не нравится наполнитель? Попробуйте другой тип.

Неудобное расположение? Лоток должен стоять в тихом, спокойном, легкодоступном месте, подальше от миски с едой и шумной техники (стиральной машины). Если в доме несколько кошек, лотков должно быть на один больше.

Если вы заметили внезапное изменение поведения, особенно мочеиспускание мимо лотка, важно посетить ветеринара! Цистит, мочекаменная болезнь, артрит (больно залезать в лоток) — частые физиологические причины нечистоплотности.

Переезд, появление нового члена семьи (человека или животного), ремонт, конфликт с другой кошкой — все это может спровоцировать метки или отказ от лотка. Требуется выявить источник стресса и минимизировать его.

Проблемы с когтеточкой:

Неустойчива? Кошка боится ею пользоваться.

Не нравится материал? Предложите альтернативу (картонную поверхность, другой вид веревки).

Слишком маленькая? Не позволяет полноценно потянуться.

Плохое расположение? Перенесите туда, где кошка чаще всего хулиганит.

Что делать, если кошка игнорирует правила? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если кошка упорно лезет на стол или шкаф:

Сделайте поверхность неприятной: двусторонний скотч, фольга, специальные отпугивающие спреи (безопасные для кошек), пластиковые коврики шипами вверх (мягкие шипы) могут помочь.

Предложите альтернативу: установите высокий игровой комплекс, полки-лесенки у окна, удобную лежанку на возвышении. У кошки должна быть возможность удовлетворять свою потребность быть на высоте.

Все члены семьи должны одинаково реагировать на попытки запрыгнуть на запретное место. Нельзя, чтобы в присутствии одних родственников было можно, а при других — нет.

Как создать комфортную среду для питомца?

Счастливая и спокойная кошка гораздо реже доставляет проблемы. Как приучить кошку к квартире так, чтобы она чувствовала себя хозяйкой положения и не испытывала стресса?

У кошки должно быть свое безопасное место — уютный домик, лежанка, полка или даже картонная коробка в тихом углу, где никто не побеспокоит. Как приучить кошку к домику? Положите внутрь мягкую подстилку, капните кошачьей мяты, подкладывайте туда лакомства. Никогда не вытаскивайте кошку насильно из ее убежища.

Кошки обожают наблюдать за миром свысока. Полки, доступные подоконники — все это снижает стресс.

Регулярные игры (удочки-дразнилки) удовлетворяют охотничий инстинкт, предотвращают скуку и деструктивное поведение. После игры — кормление (имитация цикла «охота — еда»).

Кошки консервативны. Кормите, играйте, убирайте лоток примерно в одно и то же время. Избегайте резких изменений в распорядке. Защитите окна прочными сетками «антикошка». Падение из окна — частая трагедия.

Как приучить кошку к порядку в доме: лоток, когтеточка, запретные зоны Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не навязывайте общение, если кошка не в настроении. Дайте ей инициативу.

Как приучить кошку к рукам, если она нелюдима? Начинайте с коротких поглаживаний в те моменты, когда она расслаблена (ест, дремлет), подкрепляя лакомством. Никогда не удерживайте силой. Постепенно увеличивайте время контакта. Важно терпение.

Как приучить кошку к новой кошке? Это длительный процесс. Нового питомца сначала изолируют в отдельной комнате с лотком, едой, водой. Знакомят кошек постепенно, сначала через запах (обмен подстилками, игрушками), затем через щель в двери, потом под контролем. Никогда не форсируйте события. Кормите по разные стороны закрытой двери, постепенно сближая миски. Первые совместные прогулки возможны под присмотром.

Как приучить кошку к улице? Или, точнее, к шлейке? Если вы решили выгуливать кошку, начинайте приучение к шлейке дома. Сначала просто дайте кошке ее обнюхать. Затем ненадолго надевайте (не затягивая) в доме, отвлекая игрой и лакомством. Постепенно увеличивайте время ношения. Первые выходы на улицу должны быть короткими, в тихом месте. Если вы твердо решили понять, как приучить кошку к шлейке, то знайте, что это дело небыстрое и требует деликатности. Никогда не тяните кошку силой.

Как приучить кошку к унитазу — еще один специфический запрос. Это сложный процесс с использованием специальных тренировочных систем (накладок на унитаз), требующий терпения. Не всем кошкам это подходит физиологически или психологически. Взвесьте все за и против. Часто проще и гигиеничнее использовать обычный лоток.

Как приучить кошку к месту (например, к лежанке, а не к вашей кровати)? Нужно сделать это место привлекательным (тепло, мягко, с запахом хозяина или кошачьей мятой).

Эффективные методы приучения кошки к чистоте: как отучить гадить мимо лотка, драть мебель и хулиганить. Фото: Jürgen Müller/imageBROKER.com/Global Look Press

Проявляйте терпение, будьте последовательны, внимательно наблюдайте за своей кошкой и не стесняйтесь обращаться к ветеринару или зоопсихологу при возникновении серьезных проблем. Взамен вы получите не только чистоту и сохранность мебели, но и глубокую доверительную связь со своим удивительным пушистым другом.