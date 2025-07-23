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23 июля 2025 в 13:08

Зоозащитник оценила предложение ГД о штрафах за кормление животных

Зоозащитник Базаркина заявила, что власти должны строить приюты для кошек

Фото: Jan Tepass/Global Look Press

Предложение Госдумы штрафовать граждан и организации за кормление бездомных животных говорит о том, что власти не справляются с контролем популяции, заявила ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина. В эфире радио «Комсомольская правда» она сообщила, что законопроект нужно дорабатывать.

Если власти не могут справиться, то пусть они тогда всех кошек отлавливают, стерилизуют, кастрируют и за бюджетные средства строят кошачьи дома в определенном месте, где любители бездомных животных могут спокойно их кормить, где их не будут гонять и не будут отлавливать, — сказала она.

Она напомнила, что местным властям выделяются бюджетные средства на отлов и стерилизацию для сокращения поголовья, например, безнадзорных кошек. Получается, что сейчас они просто деньги никуда не уходят, а кошки плодятся. При этом в каждом подвале люди их начинают прикармливать.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле определенных объектов. Речь идет о многоквартирных домах, больницах, спортплощадках и школах.

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