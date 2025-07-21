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21 июля 2025 в 18:27

Россиянам могут запретить кормить животных возле жилых домов

Госдума рассмотрит закон о запрете кормить животных возле многоквартирных домов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле определенных объектов, сообщает РБК. Речь идет о многоквартирных домах, больницах, спортплощадках и школах.

Кроме того, регионам могут дать право расширять этот список по своему усмотрению. В последней версии законопроекта не фигурируют многоэтажки, поэтому члены Госдумы призвали добавить это упоминание, после чего инициатива будет отправлена на рассмотрение парламентариев.

Помимо этого, новые поправки предполагают административное наказание для граждан в случае препятствования отлову бездомных животных. Также штраф может грозить за несообщение о бездомных животных на территории определенных объектов.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявлял, что в России насчитывается около 700 тысяч бездомных собак. По его словам, эта цифра нестабильна и зависит от времени года: осенью она увеличивается, а весной сокращается. Причина таких изменений — массовое оставление животных в садовых товариществах после дачного сезона.

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