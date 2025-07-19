Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Многие хозяева домашних животных спорят между собой, что лучше для питомцев: натуральное питание или промышленный корм. Кинологи, фелинологи и ветеринары также высказывают различные точки зрения. Однако практика показывает, что все индивидуально. Питомец с хорошей генетикой может есть всю жизнь самый простой и дешевый собачий корм и дожить до старости. И наоборот, для животного с предрасположенностью к различным заболеваниям можно долго и тщательно составлять натуральный рацион, но у питомца все равно будут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие. Сегодня мы рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у натурального и промышленного рациона для собак и кошек, а также можно ли их совмещать и как перевести питомца с одного типа питания на другой.

Ставим вопрос ребром: сухой корм или натуральное питание?

Однозначного ответа нет — все зависит от индивидуальных особенностей животного. И у натурального питания, и у промышленных рационов есть свои плюсы и минусы. Остановимся на них подробно.

Плюсы промышленных кормов:

Качественные корма имеют сбалансированный состав, благодаря которому животное получает суточную норму питательных веществ, а также микро- и макроэлементов. Использование корма экономит время, поскольку его достаточно насыпать в миску в соответствии с нормой. Рекомендуемый объем порций указан на упаковке корма в соответствии с возрастом, весом и активностью животного. Корм можно взять с собой в поездку и летом, и зимой. Накормить собаку можно прямо на улице или в автомобиле. Корм имеет малый вес и не требует для хранения особых условий. Корм удобно использовать как поощрение во время дрессировки.

Минусы готовых рационов:

Большинство производителей изготавливают корма в соответствии с ТУ, а не ГОСТами. Таким образом, изготовитель может заменять одни ингредиенты другими. Например, заявленное в рекламе корма оливковое масло может заменить на пальмовое. На упаковке же будет написано: «растительное масло». Изготовитель не прописывает точного количества тех или иных элементов, входящих в состав корма. Обычно на пачке указывается только процентное соотношение. Открытую пачку корма можно хранить ограниченное время. Как правило, животное не успевает доесть упаковку за этот период. Выход — хранить корм в специальном герметичном контейнере. Корм может не подойти животному: не понравится форма гранул, их размер, вкус, запах или начнутся проблемы с шерстью, слезотечение, расстройство пищеварения. В этом случае придется покупать пачку другого корма. А открытую упаковку отдать, например, в приют.

Плюсы натурального питания:

Хозяин точно знает, что положил в миску питомцу. Еда всегда свежая. Если питомец ест сырое мясо и овощи, можно разделить суточный объем натурального питания для собак или кошек на порции и заморозить впрок. Изменить рацион питомца легко — достаточно убрать один ингредиент и добавить другой.

Минусы домашней пищи:

Рацион трудно сбалансировать. Для выявления нехватки или избытка тех или иных веществ придется регулярно делать анализы крови и обращаться за консультациями к ветеринару. Особенно это важно для племенных животных. Натуральную еду для питомца необходимо готовить 2–3 раза в неделю — варить кашу, мясо, овощи. Если животное ест сырое мясо, рыбу и субпродукты, их придется предварительно вымораживать в течение 3–4 суток, чтобы избавиться от возможных паразитов. Натуральное сбалансированное питание может стоить дороже, чем полнорационный промышленный корм.

Однако каждый хозяин делает выбор сам, основываясь на собственных предпочтениях, вкусах питомца и рекомендациях ветеринара.

Натуральное питание или корм Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как подобрать рацион для собаки

Составить рацион для собаки с использованием натурального корма сложно, особенно если питомец относится к малым породам (из-за минимальных порций). Тем не менее сделать это возможно. Например, в недельный рацион собаки должно входить:

мясо (говядина, баранина, курятина, индюшатина, крольчатина, утятина, мясо перепелки);

рыба (горбуша, форель, кета, сельдь);

кисломолочные продукты (йогурт без наполнителей, творог, кефир, ряженка);

фрукты (яблоки, груши, персики, нектарины, арбузы);

ягоды (брусника, клюква, черника, голубика, рябина, крыжовник);

овощи (огурцы, морковь, свекла, капуста, репа, болгарский перец, тыква, кабачок);

крупы (рис, геркулес, греча);

отруби (овсяные, пшеничные, ржаные);

зелень (петрушка, укроп, молодая крапива);

морская капуста;

домашние куриные или перепелиные яйца;

растительные масла (оливковое, подсолнечное, льняное).

Правильный рацион для собаки при выборе натурального корма можно составить из всех необходимых ингредиентов самостоятельно, основываясь на рекомендациях заводчиков, кинологов и ветеринаров, или же воспользоваться услугами ветеринарных диетологов, которые специализируются на составлении натуральных рационов для домашних животных. Стоит добавить, что меню и размер порций придется регулярно корректировать в соответствии с временем года и состоянием здоровья питомца. Кроме того, для беременных и кормящих собак потребуется составлять особый натуральный рацион, а также вводить различные биологические добавки.

При выборе промышленного рациона для собаки следует учитывать возраст, размер и породу животного. Также у многих производителей имеются линейки кормов, предназначенных для стерилизованных питомцев и пород собак, склонных к набору лишнего веса. Выбирая корм самостоятельно, обращайте внимание на состав: на первом месте в списке ингредиентов должны быть мясо, субпродукты, овощи и злаки. Если в составе корма имеются различные крахмалы и мука, особенно в начале списка, значит, это продукт низкого качества.

Рацион собаки Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как угодить с рационом кошке

Многие хозяева, которые лишь недавно завели животное, думают, что полезнее для кошек: корм или натуральное питание. Как и в случае с собаками, к решению этой задачи следует подходить индивидуально. Дело в том, что натуральный рацион кошки тоже трудно сбалансировать самостоятельно, все зависит от возраста, пола и состояния здоровья питомца. Например, взрослые стерилизованные коты, которые едят промышленный сухой корм, имеют склонность к появлению различных заболеваний почек и мочевыводящих путей в силу особенностей строения организма. Кроме того, сухой корм нередко становится причиной непроходимости кишечника у котов и кошек.

Если хозяин кошки сделал выбор в пользу корма, следует обратить внимание на высококачественную продукцию зарубежных или российских производителей — около половины ингредиентов в ней приходится на мясо и субпродукты. Для профилактики заболеваний мочеполовой системы в промышленные корма для кошек нередко добавляют клюкву, для решения проблем с работой кишечника — овощи. Кроме того, для стерилизованных котов и кошек можно подобрать рацион из специального низкокалорийного корма, чтобы избежать ожирения.

Бытует ошибочное мнение, что кошке достаточно питаться только продуктами животного происхождения: мясом, рыбой, субпродуктами. Однако натуральный рацион кошки должен также включать в себя овощи и отруби. Если вы сделали выбор в пользу натурального питания, то приготовить корм для кошки можно по следующей формуле: 60% мяса и 40% овощей. Из овощей предпочтение следует отдавать отваренным:

кабачкам,

тыкве,

моркови.

Также в незначительном количестве можно добавлять вареную свеклу, свежую клюкву, отруби. Если питомец отказывается есть ингредиенты растительного происхождения, можно приготовить смесь из мяса и овощей в блендере или на мясорубке и порционно заморозить.

Натуральный рацион для кошки Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как перевести питомца с сухого корма на натуральное питание и наоборот

Если хозяин принял решение перевести питомца с натурального питания на промышленный рацион, делать это следует поэтапно. В первый день суточная порция питомца урезается на 10%, через несколько часов после кормления собаке или коту следует предложить «вычтенную» порцию в виде корма. Если питомец хорошо себя чувствует, на следующий день порция натуральной еды уменьшается еще на 10%, а корма — увеличивается на то же количество.

Через два-три месяца после того как животное перейдет полностью на промышленный рацион, рекомендуется обратиться к ветеринару, чтобы проверить состояние здоровья питомца.

Если необходимо перевести животное с промышленного корма на натуральное питание, порции стоит уменьшать на 5% ежедневно, а еду хорошо отваривать. Дело в том, что при питании полнорационным кормом микробиота кишечника теряет способность перерабатывать натуральную пищу и при резком переходе с одного типа питания на другой может произойти сбой в работе пищеварительной системе животного.

Если же вы решили перевести животное на сырое мясо и овощи, следует постепенно уменьшать время тепловой обработки пищи, кроме круп. При этом если мясо или субпродукты предварительно не были заморожены, то их рекомендуется нарезать на некрупные куски и обдавать кипятком, чтобы уничтожить болезнетворные организмы.

В ряде случаев допускается предлагать домашним животным смешанный рацион: промышленный корм и натуральное питание, однако давать разные виды пищи следует в разные кормления. Например, утром — корм, вечером — мясо с овощами.

Натуральный рацион для собак Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

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