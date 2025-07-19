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19 июля 2025 в 17:12

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Питание собаки натуральным кормом Питание собаки натуральным кормом Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяева домашних животных спорят между собой, что лучше для питомцев: натуральное питание или промышленный корм. Кинологи, фелинологи и ветеринары также высказывают различные точки зрения. Однако практика показывает, что все индивидуально. Питомец с хорошей генетикой может есть всю жизнь самый простой и дешевый собачий корм и дожить до старости. И наоборот, для животного с предрасположенностью к различным заболеваниям можно долго и тщательно составлять натуральный рацион, но у питомца все равно будут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие. Сегодня мы рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у натурального и промышленного рациона для собак и кошек, а также можно ли их совмещать и как перевести питомца с одного типа питания на другой.

Ставим вопрос ребром: сухой корм или натуральное питание?

Однозначного ответа нет — все зависит от индивидуальных особенностей животного. И у натурального питания, и у промышленных рационов есть свои плюсы и минусы. Остановимся на них подробно.

Плюсы промышленных кормов:

  1. Качественные корма имеют сбалансированный состав, благодаря которому животное получает суточную норму питательных веществ, а также микро- и макроэлементов.
  2. Использование корма экономит время, поскольку его достаточно насыпать в миску в соответствии с нормой.
  3. Рекомендуемый объем порций указан на упаковке корма в соответствии с возрастом, весом и активностью животного.
  4. Корм можно взять с собой в поездку и летом, и зимой. Накормить собаку можно прямо на улице или в автомобиле.
  5. Корм имеет малый вес и не требует для хранения особых условий.
  6. Корм удобно использовать как поощрение во время дрессировки.

Минусы готовых рационов:

  1. Большинство производителей изготавливают корма в соответствии с ТУ, а не ГОСТами. Таким образом, изготовитель может заменять одни ингредиенты другими. Например, заявленное в рекламе корма оливковое масло может заменить на пальмовое. На упаковке же будет написано: «растительное масло».
  2. Изготовитель не прописывает точного количества тех или иных элементов, входящих в состав корма. Обычно на пачке указывается только процентное соотношение.
  3. Открытую пачку корма можно хранить ограниченное время. Как правило, животное не успевает доесть упаковку за этот период. Выход — хранить корм в специальном герметичном контейнере.
  4. Корм может не подойти животному: не понравится форма гранул, их размер, вкус, запах или начнутся проблемы с шерстью, слезотечение, расстройство пищеварения. В этом случае придется покупать пачку другого корма. А открытую упаковку отдать, например, в приют.

Плюсы натурального питания:

  1. Хозяин точно знает, что положил в миску питомцу.
  2. Еда всегда свежая.
  3. Если питомец ест сырое мясо и овощи, можно разделить суточный объем натурального питания для собак или кошек на порции и заморозить впрок.
  4. Изменить рацион питомца легко — достаточно убрать один ингредиент и добавить другой.

Минусы домашней пищи:

  1. Рацион трудно сбалансировать. Для выявления нехватки или избытка тех или иных веществ придется регулярно делать анализы крови и обращаться за консультациями к ветеринару. Особенно это важно для племенных животных.
  2. Натуральную еду для питомца необходимо готовить 2–3 раза в неделю — варить кашу, мясо, овощи.
  3. Если животное ест сырое мясо, рыбу и субпродукты, их придется предварительно вымораживать в течение 3–4 суток, чтобы избавиться от возможных паразитов.
  4. Натуральное сбалансированное питание может стоить дороже, чем полнорационный промышленный корм.

Однако каждый хозяин делает выбор сам, основываясь на собственных предпочтениях, вкусах питомца и рекомендациях ветеринара.

Натуральное питание или корм Натуральное питание или корм Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как подобрать рацион для собаки

Составить рацион для собаки с использованием натурального корма сложно, особенно если питомец относится к малым породам (из-за минимальных порций). Тем не менее сделать это возможно. Например, в недельный рацион собаки должно входить:
  • мясо (говядина, баранина, курятина, индюшатина, крольчатина, утятина, мясо перепелки);
  • рыба (горбуша, форель, кета, сельдь);
  • кисломолочные продукты (йогурт без наполнителей, творог, кефир, ряженка);
  • фрукты (яблоки, груши, персики, нектарины, арбузы);
  • ягоды (брусника, клюква, черника, голубика, рябина, крыжовник);
  • овощи (огурцы, морковь, свекла, капуста, репа, болгарский перец, тыква, кабачок);
  • крупы (рис, геркулес, греча);
  • отруби (овсяные, пшеничные, ржаные);
  • зелень (петрушка, укроп, молодая крапива);
  • морская капуста;
  • домашние куриные или перепелиные яйца;
  • растительные масла (оливковое, подсолнечное, льняное).

Правильный рацион для собаки при выборе натурального корма можно составить из всех необходимых ингредиентов самостоятельно, основываясь на рекомендациях заводчиков, кинологов и ветеринаров, или же воспользоваться услугами ветеринарных диетологов, которые специализируются на составлении натуральных рационов для домашних животных. Стоит добавить, что меню и размер порций придется регулярно корректировать в соответствии с временем года и состоянием здоровья питомца. Кроме того, для беременных и кормящих собак потребуется составлять особый натуральный рацион, а также вводить различные биологические добавки.

При выборе промышленного рациона для собаки следует учитывать возраст, размер и породу животного. Также у многих производителей имеются линейки кормов, предназначенных для стерилизованных питомцев и пород собак, склонных к набору лишнего веса. Выбирая корм самостоятельно, обращайте внимание на состав: на первом месте в списке ингредиентов должны быть мясо, субпродукты, овощи и злаки. Если в составе корма имеются различные крахмалы и мука, особенно в начале списка, значит, это продукт низкого качества.

Рацион собаки Рацион собаки Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как угодить с рационом кошке

Многие хозяева, которые лишь недавно завели животное, думают, что полезнее для кошек: корм или натуральное питание. Как и в случае с собаками, к решению этой задачи следует подходить индивидуально. Дело в том, что натуральный рацион кошки тоже трудно сбалансировать самостоятельно, все зависит от возраста, пола и состояния здоровья питомца. Например, взрослые стерилизованные коты, которые едят промышленный сухой корм, имеют склонность к появлению различных заболеваний почек и мочевыводящих путей в силу особенностей строения организма. Кроме того, сухой корм нередко становится причиной непроходимости кишечника у котов и кошек.

Если хозяин кошки сделал выбор в пользу корма, следует обратить внимание на высококачественную продукцию зарубежных или российских производителей — около половины ингредиентов в ней приходится на мясо и субпродукты. Для профилактики заболеваний мочеполовой системы в промышленные корма для кошек нередко добавляют клюкву, для решения проблем с работой кишечника — овощи. Кроме того, для стерилизованных котов и кошек можно подобрать рацион из специального низкокалорийного корма, чтобы избежать ожирения.

Бытует ошибочное мнение, что кошке достаточно питаться только продуктами животного происхождения: мясом, рыбой, субпродуктами. Однако натуральный рацион кошки должен также включать в себя овощи и отруби. Если вы сделали выбор в пользу натурального питания, то приготовить корм для кошки можно по следующей формуле: 60% мяса и 40% овощей. Из овощей предпочтение следует отдавать отваренным:

  • кабачкам,
  • тыкве,
  • моркови.

Также в незначительном количестве можно добавлять вареную свеклу, свежую клюкву, отруби. Если питомец отказывается есть ингредиенты растительного происхождения, можно приготовить смесь из мяса и овощей в блендере или на мясорубке и порционно заморозить.

Натуральный рацион для кошки Натуральный рацион для кошки Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как перевести питомца с сухого корма на натуральное питание и наоборот

Если хозяин принял решение перевести питомца с натурального питания на промышленный рацион, делать это следует поэтапно. В первый день суточная порция питомца урезается на 10%, через несколько часов после кормления собаке или коту следует предложить «вычтенную» порцию в виде корма. Если питомец хорошо себя чувствует, на следующий день порция натуральной еды уменьшается еще на 10%, а корма — увеличивается на то же количество.

Через два-три месяца после того как животное перейдет полностью на промышленный рацион, рекомендуется обратиться к ветеринару, чтобы проверить состояние здоровья питомца.

Если необходимо перевести животное с промышленного корма на натуральное питание, порции стоит уменьшать на 5% ежедневно, а еду хорошо отваривать. Дело в том, что при питании полнорационным кормом микробиота кишечника теряет способность перерабатывать натуральную пищу и при резком переходе с одного типа питания на другой может произойти сбой в работе пищеварительной системе животного.

Если же вы решили перевести животное на сырое мясо и овощи, следует постепенно уменьшать время тепловой обработки пищи, кроме круп. При этом если мясо или субпродукты предварительно не были заморожены, то их рекомендуется нарезать на некрупные куски и обдавать кипятком, чтобы уничтожить болезнетворные организмы.

В ряде случаев допускается предлагать домашним животным смешанный рацион: промышленный корм и натуральное питание, однако давать разные виды пищи следует в разные кормления. Например, утром — корм, вечером — мясо с овощами.

Натуральный рацион для собак Натуральный рацион для собак Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Полезные советы для правильного питания собак и кошек

  1. Желудочно-кишечный тракт собак устроен таким образом, что в нем не переваривается мясной фарш. Давать мясо и субпродукты следует нарезанными на куски.
  2. В организме кошачьих фарш усваивается полностью, поэтому натуральный корм для них можно полностью измельчать.
  3. Рыбу в рацион собак можно вводить в замороженном виде. Сырая рыбная тушка режется на крупные стейки, замораживается и в таком виде предлагается животному. В этом случае нет опасности, что тонкие кости повредят пищевод питомца, — собака их просто разгрызет.
  4. Собак и кошек, независимо от рациона и среды обитания, четыре раза в год необходимо обрабатывать от эндопаразитов глистогонными средствами.
  5. Собакам и кошкам запрещено давать трубчатые куриные кости.
  6. Кошки и собаки в возрасте до 8 лет должны раз в год проходить осмотр у ветеринара. В возрасте старше 8 лет — раз в полгода.
  7. Для того чтобы выяснить, каких элементов не хватает в рационе питомца, необходимо наблюдать за его поведением, а также раз в год сдавать общий и биохимический анализы крови.
  8. Для рабочих собак (полицейских, спасателей, служебно-разыскных), а также племенных животных в рацион должны быть включены различные биологические добавки, рекомендованные ветеринаром.
  9. Если вы кормите домашних питомцев сухим кормом, в свободном доступе у них всегда должна быть миска с достаточным количеством чистой свежей воды.
  10. Собакам и кошкам категорически нельзя употреблять в пищу шоколад, авокадо, виноград и изюм, помидоры, лук и чеснок, сахар. Также не рекомендуются цитрусовые, бананы, картофель, мучные изделия.
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Екатерина Метелева
Е. Метелева
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