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09 июля 2025 в 18:25

Собака спасла от оползня жителей целой деревни

В Индии пес предупредил людей в деревне Сияти об оползне и спас 67 жизней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне, передает канал NDTV. Люди успели эвакуироваться до того, как их дома были разрушены.

По словам хозяина животного Нарендры, он услышал лай собаки в ночь на 1 июля. Шел дождь, и пес продолжал лаять, а затем завыл. Мужчина поднялся к питомцу на второй этаж и увидел на стене большую трещину, из которой сочилась вода. Индиец счел это признаком начала оползня и побежал будить соседей. Встревоженные жители деревни успели добраться до укрытия незадолго до того, как оползень обрушился на их дома.

Сообщается, что действия Нарендры и его пса спасли жизнь 67 человек. В результате ЧП целыми остались четыре-пять здания. Жители деревни укрылись в местном храме. Сейчас им помогают жители других деревень и государство.

Ранее американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что должен был лететь на рухнувшем в Вашингтоне самолете авиакомпании PSA Airlines, но его не пустили на рейс из-за собаки. На стойке регистрации спортсмену сказали, что животное слишком большое для переноски.

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