Ветеринар рассказал, почему кошки ложатся на больное место Ветеринар Шеляков заявил, что кошки ложатся на больное место с целью погреться

Кошки ложатся на воспаленное место на теле, чтобы погреться, заявил «Газете.Ru» ветеринар Михаил Шеляков. Там, где у людей возникает боль, обычно повышается температура.

То место, которое болит — воспалено. Помимо боли сопровождается покраснением, повышением температуры, то есть элементарно больное место у человека, где бы оно ни было, теплее, и кошка это ощущает. Ей там комфортнее находиться просто потому, что оно теплее, — объяснил Шеляков.

Он добавил, что с точки зрения эзотерики, когда кошка укладывается на больное место человека, она поглощает негативную энергию, способствуя его восстановлению. Многие владельцы действительно отмечают улучшение состояния, как физического, так и эмоционального. Это связано с психологическим эффектом — люди отвлекаются и им становится легче.

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