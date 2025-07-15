Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска

Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска Ветеринар Уражевский посоветовал оставить собаку в доме у родственников

Хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей, заявил «Татар-информу» ветеринар Владимир Уражевский. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.

Еще питомца можно оставить в гостинице, где есть и стеклянные камеры, и видеонаблюдение. Но не просто оставить, а сперва приехать в такие заведения с собакой, познакомить ее с новым местом, привезти туда подстилки, игрушки, чтобы она чувствовала себя на новом месте комфортно, — посоветовал Уражевский.

Кроме того, хвостатого компаньона можно временно отправить к частным проверенным собаковладельцам. Их можно найти, обратившись в Союз кинологических организаций РФ, заключил ветврач.

Ветеринар Елена Алешина ранее заявила, что в жаркую погоду рекомендуется добавить в рацион питомца богатые водой овощи. Она также посоветовала частично заменить сухой корм на влажный. Изменять питание животного нужно постепенно.