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15 июля 2025 в 15:30

Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска

Ветеринар Уражевский посоветовал оставить собаку в доме у родственников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей, заявил «Татар-информу» ветеринар Владимир Уражевский. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.

Еще питомца можно оставить в гостинице, где есть и стеклянные камеры, и видеонаблюдение. Но не просто оставить, а сперва приехать в такие заведения с собакой, познакомить ее с новым местом, привезти туда подстилки, игрушки, чтобы она чувствовала себя на новом месте комфортно, — посоветовал Уражевский.

Кроме того, хвостатого компаньона можно временно отправить к частным проверенным собаковладельцам. Их можно найти, обратившись в Союз кинологических организаций РФ, заключил ветврач.

Ветеринар Елена Алешина ранее заявила, что в жаркую погоду рекомендуется добавить в рацион питомца богатые водой овощи. Она также посоветовала частично заменить сухой корм на влажный. Изменять питание животного нужно постепенно.

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