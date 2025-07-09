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09 июля 2025 в 14:21

Ветврач дала советы, как адаптировать рацион питомца под жару

Ветеринар Алешина посоветовала в жару дополнить рацион питомца овощами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду рекомендуется добавить в рацион питомца богатые водой овощи, заявила «Москве 24» ветеринар Елена Алешина. Она также посоветовала частично заменить сухой корм на влажный. Изменять питание животного нужно постепенно.

Обязательно надо исключить жирные и жареные продукты. Хотя этого совета следует придерживаться всегда, а не только в жару. Если питомец на натуральном питании, можно добавить овощи, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец, — посоветовала Алешина.

В жаркую погоду важно обеспечить питомцам постоянный доступ к свежей воде. Лучше расставить несколько поилок по дому и слегка охлаждать воду, добавляя небольшое количество льда, заключила ветврач.

Елена Алешина ранее предупредила, что собакам брахицефальных пород, например пекинесам и мопсам, больше всего грозит перегрев в жаркую погоду. Кроме того, серьезную опасность зной представляет для питомцев с маленьким весом и темной шерстью.

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