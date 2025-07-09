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09 июля 2025 в 17:07

Чихуахуа спасла хозяина, который провалился в расщелину ледника

В Швейцарии нашли провалившегося в трещину ледника мужчину благодаря его собаке

Фото: Razmik Zackaryan/Global Look Press

Спасатели нашли туриста, который сорвался в расщелину ледника Фи в Швейцарии, сообщает CBS News. В поисках мужчины помогла его собака породы чихуахуа.

Мужчина отправился на прогулку вместе со своей собакой. Неосторожно ступив на сугроб, он провалился в скрытую под снегом трещину и оказался на глубине восьми метров. Выбраться самостоятельно турист не смог, но подал сигнал бедствия через любительскую рацию. Его сообщение принял другой прохожий, который немедленно вызвал спасателей.

Во второй половине дня команда спасателей прибыла к леднику на вертолете, однако найти мужчину оказалось непросто. Помогла чихуахуа: собака неподвижно сидела у края расщелины, указав точное местоположение. Благодаря этому спасатели быстро обнаружили пострадавшего и вытащили его. Они назвали собаку настоящим героем операции.

Ранее в Таиланде мужчина решил снять ролик для соцсетей с коброй, но не справился со змеей. Она укусила туриста, который скончался в номере отеля, откуда не выходил сутки. Нашли его благодаря хозяину гостиницы, который позвонил в полицию.

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