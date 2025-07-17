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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:01

Дрон ВСУ убил спасителя животных в российском городе

Житель Воронежа пытался спасти собаку и погиб во время атаки дронов ВСУ

Армен Хачатрян Армен Хачатрян Фото: Социальные сети

В Воронеже во время атаки беспилотников 56-летний Армен Хачатрян, работавший экспедитором, погиб, пытаясь спасти собаку, пишет Telegram-канал Baza. В ходе атаки мужчина побежал проверить состояние питомца, опасаясь, что осколки стекол могут его поранить. В этот момент рядом взорвался один из дронов, снаряженный поражающими элементами. Мужчина получил смертельное ранение осколком в голову.

По свидетельствам знакомых, мужчина отличался особой любовью к животным, практически все свои заработки он тратил на помощь бездомным кошкам и собакам. В его квартире постоянно проживало около десяти подобранных на улице кошек.

До этого в Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале, в результате атаки дрона ВСУ пострадала жительница приграничного села Случевск. Взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, полностью разрушило жилой дом. Пострадавшая женщина получила ранения. Глава региона заверил, что потерпевшей будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в Калужской области губернатор Владислав Шапша сообщил о ранении 14-летней девочки в результате попадания дрона в двухэтажный жилой дом в Сухиничском районе. Все жильцы поврежденного здания были оперативно эвакуированы. В ходе отражения атаки силами ПВО было уничтожено три вражеских беспилотных летательных аппарата.

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