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15 июля 2025 в 10:51

Россиянка получила ранения в результате удара дрона ВСУ

Жительница Брянской области пострадала в результате удара дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница приграничного села Случевск в Брянской области получила ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, беспилотник сбросили взрывное устройство на дом пострадавшей.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, – сообщил Богомаз.

По его словам, жилой дом в результате сброса взрывного устройства полностью уничтожен. Вся необходимая поддержка будет оказана, пообещал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области. В результате воздушного удара пострадала мирная жительница. Женщину оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжают следить за ситуацией и принимать меры для безопасности жителей.

До этого из-за атаки Вооруженных сил Украины дронами-камикадзе получила ранения жительница села Каменский Хутор в Брянской области. Богомаз отмечал, что женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

атаки ВСУ
дроны
БПЛА
Брянская область
Александр Богомаз
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