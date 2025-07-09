Дроны ВСУ ударили по селу в Брянской области

Дроны ВСУ ударили по селу в Брянской области Богомаз: БПЛА ВСУ атаковали село Подывотье в Брянской области

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате воздушного удара пострадала мирная жительница.

Женщину оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжают следить за ситуацией и принимать меры для безопасности жителей.

Ранее стало известно, что в Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после атаки Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба областного правительства. Администрация региона опубликовала кадры, на которых видны части прилетевшего БПЛА и воронка от удара.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло». По его данным, боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 кг.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что теракты Киева может остановить введение смертной казни за военные преступления. По его словам, власть украинского президента Владимира Зеленского должна быть смещена.