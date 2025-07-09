На пляже в Курске начались восстановительные работы после прилета БПЛА

На пляже в Курске начались восстановительные работы после прилета БПЛА

В Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после атаки Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба областного правительства. Администрация региона опубликовала кадры, на которых видны части прилетевшего БПЛА и воронка от удара.

Вход на пляж отдыхающим запрещен, пока там небезопасно! — подчеркнули местные власти.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло». По его данным, боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 кг.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке БПЛА на городской пляж в Курске выросло до 10. Врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в результате удара погибли три человека.

Как пояснил Хинштейн, все трое погибших в результате удара ВСУ — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших есть пятилетний ребенок, добавил врио губернатора.