Введение смертной казни за военные преступления остановит теракты Вооруженных сил Украины на территории России, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, власть украинского президента Владимира Зеленского должна быть смещена.

Режим Зеленского — это злокачественное новообразование. Оно должно быть уничтожено и демонтировано, потому что если оно хоть где-то останется под сине-желтой тряпкой, то угрозы жизни русским людям все равно будут сохраняться. Пока мы не введем смертную казнь за военные преступления и теракты, подобное будет происходить. Когда мы введем эту смертную казнь и реализуем ее хотя бы в нескольких случаях по отношению к главарям, которые давали приказы это делать, ситуация достаточно быстро начнет меняться в лучшую сторону, — сказал Рогов.

Он добавил, что теракты являются частью четко выверенной стратегии против мирного населения. При этом, по словам Рогова, Вооруженные силы России, даже атакуя Киев, наносят удары исключительно по военным объектам, поэтому гражданские люди остаются невредимыми.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате украинской атаки на местный пляж были госпитализированы шесть местных жителей. По его словам, три человека находятся в тяжелом состоянии.