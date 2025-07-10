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10 июля 2025 в 17:38

Ставропольский кот завел личного человека, выгулял его и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Ставрополье местный житель прогулялся по парку со своим рыжим котом. Очевидцы засняли, как питомец катается на голове хозяина. Задние лапы пушистый расположил на плечах мужчины, а передними обхватил его кепку.

Судя по кадрам, кот чувствует себя уверенно. Многие восхищались необычной парой, на это мужчина вежливо благодарил их.

Какой кайф, — сказала девушка.

Ранее в индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне лаем. Питомец не унимался, поэтому хозяин поднялся на второй этаж и увидел на стене большую трещину, из которой сочилась вода. Люди успели эвакуироваться до того, как их дома были разрушены. Мужчина и его собака спасли жизнь 67 человек.

В Швейцарии до этого спасатели нашли туриста, который сорвался в расщелину ледника Фи. В поисках мужчины помогла его собака породы чихуахуа. Он подал сигнал бедствия, но найти его не получалось. Спасателям помог питомец: он неподвижно сидел у края расщелины, тем самым указав точное местоположение.

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