Ветеринар оценил идею ввести экзамен для владельцев опасных собак

Идея ввести экзамен для владельцев собак опасных пород может повысить безопасность и культуру содержания питомцев в России, заявил 360.ru доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин. Так он отреагировал на соответствующее предложение депутата Госдумы Амира Хамитова. В частности идея предполагает получение справки от врача.

Справка от психиатра может отсечь людей, неспособных контролировать агрессивное животное. В ряде государств уже действуют лицензии на содержание определенных пород. Если идея будет реализована грамотно и прозрачно, она действительно может повысить безопасность, — отметил Гламаздин.

При этом ветврач предупредил, что инициатива также несет в себе определенные риски. Среди них чрезмерная бюрократия, коррупция, а также стигматизация хозяев таких животных.

Амир Хамитов ранее предложил обязать владельцев собак, нанесших серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшим пенсию в размере минимального размера оплаты труда в России (регионального МРОТ). По его словам, настало время для усиления наказания за подобные инциденты.