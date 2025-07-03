Стало известно, как кошка выражает свою любовь и привязанность

Вопреки распространенному мнению, кошки способны к эмоциональной привязанности и выражают свою любовь по-своему, например медленным морганием, пишет Pravda.Ru. Важно знать эти признаки проявления любви, чтобы понимать своего питомца и укреплять с ним связь.

Кошки выражают любовь медленным морганием, что является признаком доверия и безопасности, а также лежат на спине с открытым животом, когда чувствуют себя защищенными. Кроме того, если питомец поднимает хвост вверх, он показывает, что готов к общению.

«Кошачья улыбка», то есть приоткрытый рот у питомца, на самом деле является реакцией на запахи. Чтобы укрепить связь с кошкой, рекомендуется уделять внимание ее потребностям, играть с ней, гладить и обеспечивать ей чувство безопасности.

Ранее стало известно, что домашние животные, особенно кошки и собаки, сильно привязываются к своим владельцам и могут тяжело переживать разлуку. Для эмоционального благополучия питомца важно распознать признаки тоски и предпринять меры для снижения стресса у животных.