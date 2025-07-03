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03 июля 2025 в 17:43

Россиянам рассказали, как помочь питомцу пережить разлуку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашние животные, особенно кошки и собаки, сильно привязываются к своим владельцам и могут тяжело переживать разлуку, пишет Pravda.Ru. Для эмоционального благополучия питомца важно распознать признаки тоски и принять меры для снижения стресса у животных.

Тоска у собак проявляется в виде беспрерывного лая, разрушения вещей и справления нужды в неположенных местах. Кошки становятся замкнутыми, начинают громко мяукать, а также появляются проблемы с лотком.

Чтобы снизить стресс, рекомендуется оставить игрушки с запахом хозяина, поддерживать привычный распорядок дня, использовать интерактивные игрушки и избегать драматичных прощаний. В случае длительного отсутствия обратитесь за помощью к родственникам или специалистам.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя. По ее словам, его можно купить в ветеринарной аптеке.

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