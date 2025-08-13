Российские туристы в Анталье подверглись нападению морского животного TourDom: морская черепаха укусила российских туристов на пляже в Анталье

Во время отдыха на пляже Лиман в Анталье морская черепаха укусила двух российских туристов — мать и сына. Как сообщает издание TourDom, инцидент произошел, когда молодой человек плавал у буйков, а женщина находилась ближе к берегу.

Сначала парень закричал и сообщил матери, что его укусило морское животное. Однако женщина приняла новость за шутку. Вскоре она и сама почувствовала удар в поясницу. Позже выяснилось, что на туристов напала морская черепаха.

У сына на ноге значительная рана, у меня на коже тоже видны следы зубов, — рассказала пострадавшая.

Туристы не стали обращаться за медицинской помощью и обработали укусы самостоятельно. Авторы материала порекомендовали соблюдать осторожность при плавании в местах обитания этих пресмыкающихся.

Морские черепахи, по их данным, редко проявляют агрессию по отношению к людям, но могут атаковать, если примут человека за добычу или почувствуют угрозу. Хотя их укусы не ядовиты, они способны оставлять болезненные рваные раны.

Ранее российские отдыхающие сообщили о массовых укусах песчаных блох на популярных китайских курортах. Особенно остро проблема проявилась в бухте Дадунхай города Санья на острове Хайнань, где большинство туристов, отдыхавших на песке или полотенцах, обнаружили на ногах болезненные укусы.