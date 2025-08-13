«От вас многое зависит»: Путин приветствовал участников форума «ШУМ»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», стартовавшего под Калининградом. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства выразил удовлетворение развитием проекта.

Путин отметил, что форум вновь собрал в Калининградской области талантливых и увлеченных молодых людей, открытых к знаниям и творчеству. Среди участников — начинающие журналисты, создатели просветительского контента, пресс-секретари, другие представители медиасферы и студенты профильных вузов.

Президент добавил, что программа форума предоставляет отличные возможности для профессионального роста. Участники смогут обсудить актуальные проблемы отрасли, пообщаться с известными журналистами и экспертами, а также найти поддержку единомышленников и опытных наставников для реализации своих проектов.

Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире, — подчеркнул российский лидер.

