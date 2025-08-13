Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 00:53

«От вас многое зависит»: Путин приветствовал участников форума «ШУМ»

Путин приветствовал участников медиафорума молодежи «ШУМ» под Калининградом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», стартовавшего под Калининградом. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства выразил удовлетворение развитием проекта.

Путин отметил, что форум вновь собрал в Калининградской области талантливых и увлеченных молодых людей, открытых к знаниям и творчеству. Среди участников — начинающие журналисты, создатели просветительского контента, пресс-секретари, другие представители медиасферы и студенты профильных вузов.

Президент добавил, что программа форума предоставляет отличные возможности для профессионального роста. Участники смогут обсудить актуальные проблемы отрасли, пообщаться с известными журналистами и экспертами, а также найти поддержку единомышленников и опытных наставников для реализации своих проектов.

Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире, — подчеркнул российский лидер.

Ранее отец миллиардера Илона Маска Эррол охарактеризовал сложившийся на Западе образ России как не соответствующий действительности и назвал его «безумием». Он вспомнил, как в ходе беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил недоумение по поводу такого восприятия российской действительности в западных странах.

Владимир Путин
Калининград
медиа
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирурги провели редкую операцию, ампутировав нижнюю часть тела пациента
Сотрудники ТЦК насильно схватили двух священников УПЦ на западе Украины
«Хочу лечь рядом с ним»: вдова Левкина о смерти мужа, дочках и потере слуха
Нетаньяху наобещал иранцам «водные горы» в случае восстания против властей
«От вас многое зависит»: Путин приветствовал участников форума «ШУМ»
Правящая в Грузии партия использовала Украину для предвыборного ролика
Евдокимов день 13 августа: чего нельзя делать чтобы не разгневать домового
В США озвучили, что намерены делать бомбардировщики B-1B у границ с РФ
Израиль ударил по радикалам под прикрытием гуманитарной миссии
Основной вратарь ПСЖ объявил об уходе из клуба
Молния взорвала трансформатор в американском штате
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 августа 2025 года
Мысли о суициде, слезы Винер, завтрак за 16 тысяч: как живут сестры Аверины
Известная американская компания позарилась на браузер Chrome
На юге Москвы произошло ДТП с мотоциклистом
Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России
В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку
«Единственные — это русские»: в США оценили настрой Москвы и Киева на мир
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.