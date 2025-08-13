Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 02:17

СМИ раскрыли место встречи Трампа и Путина на Аляске

CNN: Трамп и Путин встретятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Открытую часть переговоров тет-а-тет Путин и Трамп завершили рукопожатием Открытую часть переговоров тет-а-тет Путин и Трамп завершили рукопожатием Фото: Global Look Press/Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Саммит лидеров России и США Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в пятницу 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, сообщили CNN информированные источники из Белого дома. По их данным, выбор места оказался непростой задачей.

Организаторы, срочно искавшие площадку для саммита, столкнулись с серьезной проблемой: пик летнего туристического сезона на Аляске резко ограничил доступные и подходящие для такого уровня встреч варианты. Интересно, что когда некоторые влиятельные лица Аляски узнали о возможном визите президентов, они даже предлагали разместить их в своих домах. Однако неизвестно, рассматривались ли эти неофициальные предложения Белым домом, который изучал возможности в Джуно, Анкоридже и Фэрбанксе.

Организаторы саммита вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, подходящим для проведения саммита, будет Анкоридж. Именно на его северной окраине, на базе Эльмендорф-Ричардсон, найдено место, отвечающее всем требованиям для этой исторической встречи. Отмечается, что Белый дом изначально надеялся избежать приема российской делегации на американской военной базе, но альтернатив не нашлось.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что Трамп намерен обсудить отношения между США и Россией с президентом Путиным на предстоящей встрече на Аляске. Однако, по словам представителей администрации Соединенных Штатов, основное внимание на встрече будет уделено вопросу Украины.

Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
военная база
