Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 20:53

В Белом доме раскрыли, что Трамп обсудит с Путиным на Аляске

Белый дом: темой встречи на Аляске станет украинский кризис и отношения с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить отношения между США и Россией с главой РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече на Аляске, сообщили в пресс-службе Белого дома в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на YouTube-канале. Однако, по словам представителей администрации Соединенных Штатов, основное внимание на встрече будет уделено вопросу Украины.

Что касается подобных обсуждений, то президент заинтересован в их проведении, но в настоящее время его основным приоритетом является прекращение войны [на Украине], — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что у России есть ясная позиция на предстоящих переговорах с США на Аляске — Москва требует от Вашингтона гарантий безопасности. Он подчеркнул, что США также должны взять на себя определенные обязательства, которые будут значительными.

Встреча президентов России и США состоится 15 августа в Анкоридже. Он находится в южной части Аляски.

Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Украина
