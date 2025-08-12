В Госдуме раскрыли, что Россия может предложить на переговорах с США Депутат Журавлев: переговоры на Аляске возможны только с учетом реальности

У России есть четкая позиция на переговорах с США на Аляске, Москва должна получить гарантии безопасности от Вашингтона, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что США также придется взять на себя обязательства, и немаленькие.

Парламентарий отметил, что обсуждать предлагается варианты, которые озвучены президентами США, Франции и Украины Дональдом Трампом, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также генсеком НАТО Марком Рютте, но не российской стороной. Но у президента России Владимира Путина есть четкое представление об урегулировании конфликта, подчеркнул Журавлев.

Уверен, что у нас есть весьма четкое представление о том, как можно урегулировать конфликт, и наш президент не раз об этом прежде говорил публично: России нужны гарантии собственной безопасности, которые в данной ситуации могут дать только Соединенные Штаты (хотя и им, к слову, особой веры нет). Совершенно неважно, что там думают и говорят по этому поводу в Европе и на Украине, которая, конечно, ни в какие НАТО и ЕС никогда в жизни не попадет, даже если будет вылизывать европейские сапоги, – подчеркнул Журавлев.

Переговоры возможны только с учетом условий «на земле». Российская армия уже присутствует в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, напомнил депутат. Донбасс он назвал кладезем полезных ископаемых. Кроме того, России стратегически важно сохранить сухопутный коридор в Крым, уточнил Журавлев.

Исходя из этого, думаю, и будет выстроена российская переговорная позиция. Кроме того, пока не слишком понятно, что нам намерены предложить США. Трамп, хотя и говорит о каком-то обмене территориями, вряд ли ведь хочет предложить нам обратно Аляску. Он все время делает вид, что выступает лишь в роли миротворца, но ведь даже сейчас, когда до встречи остались считанные дни, эшелоны с американской военной техникой продолжают прибывать на Украину. США тоже должны будут взять на себя обязательства, и немаленькие, – заключил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.