13 августа 2025 в 02:00

Бьет наотмашь: почему главред RT Маргарита Симоньян так бесит Запад

Фото: Пресс-служба RT

Скоро год, как США ввели санкции в отношении телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, обвинив во «вмешательстве в американские выборы». Сама Симоньян отнеслась к этому «наказанию» как к высокой оценке ее журналистской деятельности. Сегодня главред RT — одна из самых цитируемых персон в российских и мировых медиа. Некоторые яркие высказывания Симоньян — в материале NEWS.ru.

Как Симоньян указала лидерам западных стран их место

В начале сентября 2024 года США ввели санкции в отношении Симоньян и RT, обвинив его руководство во вмешательстве в американские выборы. Главред телеканала заявила, что это решение — наказание за журналистскую деятельность, влияющую на мнение электората. «Ведь если она не влияет ни на чье мнение, то это хреновая журналистская деятельность, правда?» — поиронизировала она.

Для Запада Симоньян является сильнейшим раздражителем, вероятно, потому, что говорит правду без оглядки и церемоний, нанося своим оппонентам удары наотмашь.

Так, однажды она сравнила лидеров западных стран с Моськой из басни Крылова, объяснив, почему эти политики боятся возвращения РФ в международные организации и убеждают других «что-то сделать» с Москвой.

«Страшно не странам, а лидерам. Как та Моська, которая налаяла на слона уже столько, что бегает и уговаривает всех слона поджечь, что-то с ним сделать до того, как этот слон вернется и растопчет их», — сказала Симоньян.

Как Симоньян отреагировала на теракты в Курской и Белгородской областях

Главред RT может быть не только остроумной и ироничной, но и крайне жесткой. Именно так она отреагировала на теракты с поездами в Курской и Брянской областях. По словам Симоньян, украинцы попытались убить пятимесячного младенца в День защиты детей.

«Хохлы решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца. Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — написала она в своем Telegram-канале.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка Железногорского района в Курской области Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка Железногорского района в Курской области Фото: РИА Новости

Какой совет Симоньян дала украинцам насчет Зеленского

Вот, например, как Симонян отреагировала на вырубку сквера возле Львова под надуманным предлогом — из-за «советского происхождения» массива. «Местные чиновники объяснили — это потому, что деревья „имеют советское происхождение“. А знаете, кто еще советского происхождения? Владимир Зеленский», — пошутила Симоньян.

Что Симоньян предложила сделать с иноагентами

Достается от Симоньян и гражданам России, которые были включены в списки иноагентов. Враги России не должны иметь доступа к культурному и информационному пространству страны, заявила она.

«Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги. <…> Таких врагов мы должны исключить из нашего информационного и культурного пространства», — поделилась Симоньян.

Как главред RT раскрыла план Запада насчет российской молодежи

На фоне популярности певицы Надежды Кадышевой у российской молодежи Симоньян заявила, что европейский план навязать России свои нормы провалился.

«Это Европа еще не видела видео с „Алых парусов“, как наша молодежь, наши выпускники, зажигает под Надежду Кадышеву. Это то самое поколение, которое примерно сейчас должно было сносить нашего президента и радостно зажигать на гей-парадах. А не под очень русские песни Надежды Кадышевой. Такой был план», — отметила она.

Главред RT указала, что русские исторически никогда первыми не нападали на западные страны, которые сами часто являлись агрессорами. Она напомнила периоды, когда Литва и Польша отнимали русские земли, а также о борьбе с Наполеоном и Карлом XII. По мнению Симоньян, западные элиты распространяют страхи о наступлении России, потому что это один из немногих для них способов удержаться у власти.

Молодежь на концерте Надежды Кадышевой Молодежь на концерте Надежды Кадышевой Фото: Станислав Жданов/РИА Новости

Чем Симоньян так раздражает Запад

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал NEWS.ru, почему Симоньян так раздражает Запад. По его мнению, Европа в принципе не принимает всю русскую цивилизацию, которая является наднациональной.

«С точки зрения англосаксонской цивилизации многие ценности русской цивилизации могут показаться отвратительными, так же как и многие ценности англосаксонской цивилизации могут быть отвратительны с русской точки зрения. Поэтому работа агентства RT, естественно, строится на ценностях русской цивилизации и воспринимается как отвратительная для всех, кто мыслит в западном ключе. Конечно, очень хорошо, что Симоньян делает многое для того, чтобы работа агентства шла именно в русле русской цивилизации, но еще раз повторю: это заслуга не только ее, а всего русского мира», — подчеркнул парламентарий.

Западные русофобы пытаются запретить, заглушить российских журналистов, потому что их так раздражает правда, уверен глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Но, по его словам, несмотря на запреты во многих странах Запада, голос нашей страны звучит громко и достойно.

«Во многом это личная заслуга Маргариты Симоньян. Ей удалось собрать уникальный коллектив, настоящую „банду“ профессионалов — не просто мирового уровня, а уровня, на который равняются в мире. Когда-то Антон Чехов сказал, что в человеке все должно быть прекрасно. Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества — ум, красоту, обаяние, человечность и творческую интуицию. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу», — отметил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

