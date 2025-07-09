Кома Кеосаяна, проблемы со здоровьем, запрет в Армении: как живет Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о проблемах с сосудами. Что об этом известно, что сейчас с состоянием ее супруга Тиграна Кеосаяна, как живет Симоньян?

Что со здоровьем Симоньян и Кеосаяна

Журналистка рассказала, что у нее нет левой сонной артерии.

«Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению. Но ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда?» — написала Симоньян в Telegram-канале, отвечая на вопрос подписчицы о том, почему она всегда бледная, но энергичная.

О врожденной аномалии Симоньян сообщила в апреле. Как отметила медиаменеджер, она узнала о своем диагнозе очень поздно и совершенно случайно, проходя плановый медосмотр в 30 лет.

Перед этим главред RT призналась, что хотела поехать в зону спецоперации из-за клинической смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна.

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить <...>. Мне так будет легче, конечно, меня там „грохнут“ на второй день, и полечу встречаться с Господом», — рассказала журналистка в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Однако она отказалась от этой идеи из-за осознания «долга перед детьми и родителями».

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

В январе Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — писала она.

Симоньян подчеркнула, что намерена бороться за жизнь мужа столько, сколько понадобится. В апреле медиаменеджер рассказала, что Кеосаян начал реагировать на голос и внешние воздействия.

«Он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала она в передаче «Судьба человека».

Чем известна Симоньян

Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре, имеет армянские корни. Ранние годы будущей журналистки были бедными: в своем ЖЖ она опубликовала рассказ «Крысы», основанный на воспоминаниях из детства. В тексте Симоньян описывает, как жила в доме без газа и канализации. Когда Маргарита была в 10-м классе, ее семье дали квартиру в новостройке.

Симоньян окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера. С 1999 года она работала корреспондентом телерадиокомпании «Краснодар». В том числе освещала боевые действия в Чечне. В 2000-м году Симоньян назначили ведущим редактором информационных программ ТРК «Краснодар». С 2001 года она занимала должность собственного корреспондента ВГТРК в Ростове-на-Дону. В это время освещала военные столкновения в Кодорском ущелье Абхазии. В 2002 году Симоньян переехала в Москву и вошла в президентский пул — группу журналистов, которые на постоянной основе освещают деятельность президента.

Маргарита Симоньян в 2006 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В 2004-м Симоньян освещала события в Беслане, в числе репортеров на месте теракта она оказалась случайно. Во время захвата заложников журналистка была в Минеральных Водах, готовилась к встрече президента России Владимира Путина. Узнав о теракте, руководство направило ее в Беслан. Как призналась Симоньян, события в Беслане были намного страшнее всего, что она видела и до, и после.

В день штурма школы, 3 сентября, Симоньян выходила в эфир каждые 15 минут.

С момента основания в 2005 году Russia Today (ныне — RT) — первого российского информационного телеканала, круглосуточно вещающего на английском языке, — является его главным редактором. Журналистка заняла этот пост в возрасте 25 лет. Свое назначение Симоньян объясняла желанием руководства поставить во главе проекта молодых людей, «которые не видели или не помнят советского телевидения, советского иновещания».

В 2013 году Симоньян назначили главным редактором информационного агентства «Россия сегодня». Журналистка вошла в пятерку самых влиятельных женщин России в сфере медиа. В следующем году Симоньян также стала главредом информационного агентства Sputnik.

Почему Симоньян запретили въезд в Армению

В 2022 году Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

«[Депутату Госдумы] Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала она в Telegram-канале.

Причины такого решения Еревана она не указала и не уточнила, когда именно был введен запрет. Ранее Симоньян неоднократно своими высказываниями вызывала критику властей Армении. Так, летом 2020 года, на фоне боевых действий в Карабахе, Симоньян написала обращение к армянской власти: «В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе».

В итоге Симоньян сделала вывод, что «после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть».

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