iPhone запретят в России? Что известно, причины, при чем здесь RuStore

iPhone запретят в России? Что известно, причины, при чем здесь RuStore

Появились сообщения о возможном запрете iPhone в России. Какие подробности об этом известны, по каким причинам гаджеты от Apple могут пропасть с российского рынка, при чем здесь RuStore?

Правда ли iPhone запретят в России

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на комитет Госдумы по информационным технологиям сообщили, что с 2026 года в России могут запретить продажу iPhone. В качестве причины называется возможный отказ Apple от предустановки RuStore на свои устройства.

При этом утверждается, что подобных ограничений в текущем году ожидать не стоит. Однако если Apple не пойдет навстречу, то возможен постепенный запрет всей продукции.

Депутат Госдумы Евгений Попов опроверг эти сведения.

«Это не так. От слова „совсем“», — сказал он.

Что известно о предустановке RuStore

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на свои устройства российского магазина приложений RuStore.

Госдума приняла закон 24 июня, верхняя палата парламента одобрила нововведения 2 июля. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

«При продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, включая единый магазин приложений, обеспечивается отсутствие следующих условий: <…> приводящих к ограничению возможности приобретения (установки) программ для электронных вычислительных машин с использованием единого магазина приложений», — говорится в документе.

Постановлением правительства в августе 2023 года были утверждены новые требования по предустановке RuStore. Российский магазин приложений стал обязательным к предварительной инсталляции даже при запрете от правообладателей операционной системы. Изготовитель гаджета должен обеспечить недискриминационное отображение магазина на экране на фоне других приложений с аналогичным функционалом, а также его автоматическое обновление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве пояснили, что это должно исключить случаи уклонения вендоров от предварительной установки RuStore. Проверка исполнения требования возложена на Роспотребнадзор.

Распоряжение правительства от 8 ноября 2022 года требовало предустанавливать RuStore только на устройства под операционной системой Android.

Выполнит ли Apple требования нового закона

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко считает, что Apple может выполнить требования, поскольку компании борются за рынок сбыта.

«Они могут это выполнить. Цель любой компании — извлечение прибыли. У нас достаточно серьезный рынок сбыта. Борьба всегда идет за рынок сбыта, а не за уход с этого рынка. Хотите — работайте, не хотите — не работайте», — заявил он.

По мнению Ющенко, в любом государстве существуют законы, которые должен выполнять бизнес для успешной работы.

«Компании, которые имеют возможности развивать свои представительства и развивать свой бизнес, должны исполнять закон. Это такие же изменения, как открыть офис. Соответственно, это такая же небольшая проблема — поставить RuStore. Я думаю, это решаемый вопрос и не такой уж затратный для такой крупной компании», — резюмировал парламентарий.

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