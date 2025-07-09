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09 июля 2025 в 13:57

Магнитные бури сегодня, 9 июля: что завтра, сонливость, слабость, инсульты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 9 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 9 и 10 июля

В среду, 9 июля, согласно предварительной оценке ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс ожидается в районе одной-двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель незначительно превысил прогнозируемый диапазон в начале суток, а затем пошел на спад.

На Солнце произошли две вспышки, одна из которых относится к классу C (слабая), вторая — классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,3.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 9 июля, магнитных бурь не ожидается.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

Завтра, 10 июля, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ожидается спокойное состояние геомагнитного поля Земли — Кр-индекс будет на уровне одной-двух единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 11 июля, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет портал.

Правда ли магнитные бури влияют на человека

Влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, однако ряд опросов показывает, что от 50% до 70% населения Земли реагирует на геомагнитные возмущения, заявила завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова. Она подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила врач.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

Вибе отметил, что в период интенсивной геомагнитной активности у некоторых людей несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

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