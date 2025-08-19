Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию

Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, что спровоцировало начало мощной магнитной бури на поверхности планеты, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там отметили, что порывы солнечного ветра растут с огромной скоростью.

Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зеленой зоне (умеренные колебания. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. В окрестностях Земли скорость ветра начала расти уже во второй половине дня 18 августа, а сегодня она может увеличиться до 800–900 километров в секунду.

Корональная дыра — это особый участок на Солнце, где его магнитное поле «разрывается», открывая путь солнечному ветру. Через такие «отверстия» раскаленная плазма вырывается наружу, создавая темные области на солнечном диске. Главная особенность этих образований — способность усиливать скорость солнечного ветра, что впоследствии может вызывать на Земле магнитные бури.

До этого стало известно, что на обращенной к Земле стороне Солнца заметно сократилось количество пятен. По мнению астрономов, это связано со снижением интенсивности солнечных вспышек. При этом отдельные темные участки все же сохраняются, но они очень малы.