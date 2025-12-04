Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:26

Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Парад планет, в который войдут Меркурий, Венера и Марс, уже скоро сформируется рядом с Солнцем, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там отметили, что последний раз такое происходило осенью 2019 года. Ожидается, что парад можно будет наблюдать 22 января, после чего построение начнет быстро распадаться.

22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события, — говорится в сообщении.

Уточняется, что первым от Солнца отойдет Меркурий. Это произойдет еще до конца января. После в течение февраля удалятся сперва Венера, а затем и Марс.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на обращенной к Земле стороне Солнца образовался самый большой в этом году комплекс пятен, в котором может накапливаться энергия для супервзрыва. Ученые отмечают тревожное спокойствие в крупнейшей группе, сравнивая его с фундаментальной загадкой космоса.

