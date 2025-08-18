Крупная дыра на Солнце спровоцирует уже вторую за месяц магнитную бурю

Крупная дыра на Солнце спровоцирует уже вторую за месяц магнитную бурю ИКИ РАН: магнитная буря обрушится на Землю 19 августа

Вторая за последний месяц магнитная буря ожидается во вторник, 19 августа, сообщили в своем Telegram-канале сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По их словам, во вторник на магнитное поле Земли начнет воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав магнитную бурю среднего уровня.

Пик воздействия на Землю придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятность магнитных бурь, способных захватить также часть среды, — подчеркнули ученые.

Они уточнили, что корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. В окрестностях Земли скорость ветра начнет расти уже со второй половины дня 18 августа и до завтра может увеличиться с текущих 300 до 800-900 километров в секунду.

Ранее сообщалось, что на обращенной к Земле стороне Солнца заметно сократилось количество пятен. По мнению астрономов, это связано со снижением интенсивности солнечных вспышек. При этом отдельные темные участки все же сохраняются, но они очень малы.