12 декабря 2025 в 10:52

Власти оценили шансы ЦБ в деле против Euroclear

Депутат Аксаков: Банк России выиграет дело против Euroclear

ЦБ выиграет дело против депозитария Euroclear о взыскании нанесенных регулятору убытков, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Центробанке понимают, на чьей стороне находится правда.

Я думаю, что он выиграет дело. Если Центральный банк подает иск, он знает о проблемах, и очевидно, что у него хорошие юридические службы. И, соответственно, он понимает, что, во-первых, только судебное решение необходимо, а во-вторых, он понимает, что на его стороне правда, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ЦБ хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении депозитария Euroclear. Как передает пресс-служба регулятора, поводом стали нанесенные Центробанку убытки. Сумма требований не раскрывалась.

До этого премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом.

