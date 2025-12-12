Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:03

Каллас пришла в ужас из-за скандала вокруг мошенничества евродипломатов

Каллас: скандал вокруг мошенничества евродипломатов потряс ЕС

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Расследование по делу о мошенничестве, в котором фигурируют бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-генсекретарь Европейской службы внешних связей, более известной как EEAS, Стефано Саннино, отразилось на репутации Евросоюза, заявила нынешняя глава ЕС Кая Каллас. По информации РИА Новости, однако она не стала уделять этой теме много времени.

Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу, — отметила она.

Ранее Каллас говорила, что продолжение поддержки Киева является выгодным для Европейского союза, а расходы на эту помощь несопоставимы с ценой потенциальной победы России. Дипломат также призвала к дальнейшему усилению санкционного давления на Москву.

Также член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны ЕС перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на Европейский союз. В частности, по его словам, это делается из-за провала политического курса главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Украине.

