Как приготовить бутерброды на Новый год: вкусный и полезный авокадо-сэндвич

Новый год — отличный повод приготовить легкие и полезные закуски, которые понравятся всем гостям. Бутерброды с авокадо — это простой и вкусный способ украсить праздничный стол свежими оттенками.

Для 4 порций возьмите: 1 спелое авокадо, 8 ломтиков белого или ржаного хлеба, 1 средний томат, половинку свежего огурчика, 1 ст. л. сока лимона и щепотку соли. Мякоть авокадо без косточки разомните вилкой в пюре, смешайте с цитрусовым соком и солью. Намажьте получившейся массой хлеб, сверху выложите тонкие ломтики помидора и огурца, украсьте свежей зеленью по вкусу.

Подобные бутерброды на Новый год готовятся очень быстро, выглядят аппетитно и дарят приятное ощущение легкости. Попробуйте включить этот рецепт в новогоднее меню для свежести и яркости вкуса.

