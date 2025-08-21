Эксперты оценили шансы на спасение альпинистки в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицина оказалась в ловушке в крайне опасном районе пика Победы в Кыргызстане, объяснил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, для эвакуации человека с трехкилометрового гребня требуется не менее 30 подготовленных специалистов, что в данной ситуации практически невыполнимо.

Кроме того, спасательная операция сопряжена с колоссальными трудностями и рисками. Пятницын пессимистично оценил возможность оказания помощи. Также исключена возможность применения авиации из-за сильной разреженности воздуха на большой высоте.

Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно, — сказал Пятницин.

Российская альпинистка находится на высоте свыше семи тысяч метров уже почти неделю. У нее остался только спальный мешок, запасы воды и еды почти закончились. Для спасения к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 Минобороны России с шестью специалистами, однако из-за сильного ветра и плохой видимости он жестко приземлился, пострадали командир экипажа и один спасатель. Позднее подняли Ми-17ВМ, но он также не смог приблизиться к месту из-за нулевой видимости.