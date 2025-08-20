Магнитные бури сегодня, 20 августа: что завтра, головные боли, бессонница

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 20 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 августа

По прогнозу ИКИ РАН, в среду, 20 августа, возможна магнитная буря. Как ожидается, Кр-индекс в дневные часы зафиксируется в районе трех единиц, однако между 18:00 и 21:00 мск может достичь пяти, что соответствует магнитной буре уровня G1. Онлайн-график демонстрирует, что в настоящее время показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Несмотря на довольно сильное внешнее давление, магнитное поле Земли держится в желтой возмущенной зоне, и порога магнитных бурь за ночь так и не пересекла. В настоящее время на графиках как будто наблюдаются признаки стабилизации, но математические модели настаивают, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик», — отметили в ИКИ РАН.

На Солнце произошли две вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 10%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 65%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — сообщается на сайте лаборатории.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 20 августа, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В четверг, 21 августа, по данным ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в начале суток будет в желтой зоне, но затем пойдет на спад и зафиксируется в диапазоне трех-четырех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 22 августа, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — добавил портал.

При этом в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН не прогнозируют магнитную бурю 22 августа. По данным ученых, вероятность геомагнитных возмущений в пятницу составляет 25%, магнитные бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток ожидается в районе трех единиц и ниже.

Правда ли магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения, заявила руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина. Однако исследований, доказывающих, что космическая погода не может отразиться на состоянии человека, нет, подчеркнула она.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала Абунина.

По словам инженера лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физика Романа Кучерова, прямое влияние магнитных бурь на человека до сих пор не доказали. Большинство людей чаще страдают из-за стресса, недосыпа и перепадов атмосферного давления, добавил физик.

«Некоторые исследования указывают на возможную связь с головной болью или колебаниями давления у метеочувствительных людей, но это индивидуальные реакции, а не массовое явление. Большинство жителей Земли вообще не замечает магнитных бурь», — сказал Кучеров.

