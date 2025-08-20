Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии Посольство России: Индия закупает нефть у Москвы со скидкой 5%

Индийской стороне предоставлена скидка на российскую нефть в размере 5%, пишет The Times of India со ссылкой на Посольство РФ. По информации издания, у Нью-Дели фактически нет других вариантов поставок.

Индия понимает, что нет возможности изменить поставки, а прибыль для Индии очень высока, — рассказал временный поверенный в делах посольства Москвы в Нью-Дели Роман Бабушкин.

Журналисты пояснили, что скидка также предоставляется на фоне угроз США ввести 25%-е пошлины для Индии. Бабушкин в беседе со СМИ назвал эти выпады «односторонним и необоснованным» давлением в духе «неоколониальных держав».

Ранее стало известно о срыве запланированного визита американских торговых переговорщиков в Индию. Встреча должна была состояться с 25 по 29 августа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены обсуждению двустороннего торгового соглашения между странами.

Также западные журналисты сообщали, что США переживает серьезный кризис в связи с введением пошлин в отношении Индии. Вся внешнеполитическая стратегия Белого дома находится под угрозой.