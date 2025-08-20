Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» с 30 по 31 августа состоится торжественное открытие масштабного светового пространства «Проекция». В ходе него на главной сцене парка выступят легенда американского хип-хопа Busta Rhymes и шведско-конголезский R&B-исполнитель Mohombi.

Международное мероприятие состоится при поддержке Департамента культуры Москвы. Оно объединит современную музыку с искусством и кинематографом.

Гостей кинопарка ждет интересная адиовизуальная программа. Главная аллея превратится в световой LED-туннель с эффектом движения, а в зоне «Москва 1940-х» видеомэппинг на башне оживит архивные кадры. Дополнят впечатления арт-объект в виде самолета с динамической подсветкой.

