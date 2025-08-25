Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:36

Баста Раймс даст концерт в Москве за $300 тысяч

Баста Раймс везет в Москву команду из 11 человек и личного барбера

Баста Раймс (Тревор Джордж Смит — младший) Баста Раймс (Тревор Джордж Смит — младший) Фото: Martin Harris/Capital Pictures/Global Look Press

Американский рэпер Баста Раймс (Тревор Джордж Смит — младший) приедет в Москву с командой из 11 человек и личным барбером, сообщает Telegram-канал Mash. Легенда хип-хопа нулевых выступит 31 августа на главной сцене кинопарка «Москино», гонорар за концерт составит около $300 тысяч (более 24,5 млн рублей).

По данным канала, 53-летний исполнитель запросил за шоу в Москве гонорар, который выше стандартных вознаграждения для звезд такого уровня. Организаторы отказались комментировать эти данные. Переговоры длились около двух месяцев. Райдер Раймса включает много воды, черные и белые полотенца, свечи и проигрыватель. Артист выступит 31 августа на главной сцене кинопарка «Москино».

Ранее сообщалось, что американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) договорился о концерте в России: он должен был выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге с 14 по 18 ноября. Артист планировал остановиться в президентском люксе отеля Trezzini Palace Hotel с видом на Неву. Переговоры с организаторами находились якобы на завершающей стадии.

Позже стало известно, что артист не приедет в Россию. По данным источника, артист отказался от концертов из-за политической ситуации, кроме того, организация тура оценивалась в сумму до $3 млн (242 млн рублей), что делало проект слишком рискованным.

