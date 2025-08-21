Известный американский рэпер приедет с концертом в Россию

Американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) приедет с концертом в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, переговоры с артистом близки к завершающей стадии.

Post Malone может выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в период с 14 по 18 ноября. У музыканта на данный момент нет дополнительных планов, артист планирует приехать на пару дней. Проживать рэпер будет в президентском люксе элитного отеля Trezzini Palace Hotel с видом на Неву.

Ранее американский рэпер Akon объявил о планах организовать масштабный тур по российским городам. Артист отметил, что после успешных выступлений в Сочи и Москве хочет расширить географию своих концертов. Akon признался, что давно мечтал снова приехать в Россию и теперь рассматривает возможность гастролей по регионам, включая Сибирь.

До этого стало известно о визите в Екатеринбург другого американского рэпера — Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Артист тайно прилетел для выступления на роскошной свадьбе. Общая стоимость контракта составила $800 тысяч (около 64,3 млн рублей). Из них $500 тысяч (свыше 40 млн рублей) — непосредственный гонорар исполнителя, сопоставимый с оплатой его стадионных концертов.