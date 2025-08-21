Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 09:44

Известный американский рэпер приедет с концертом в Россию

SHOT: рэпер Post Malone даст концерт в России

Post Malone (Остин Пост) Post Malone (Остин Пост) Фото: Mickey Bernal/AdMedia/Global Look Press

Американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) приедет с концертом в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, переговоры с артистом близки к завершающей стадии.

Post Malone может выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в период с 14 по 18 ноября. У музыканта на данный момент нет дополнительных планов, артист планирует приехать на пару дней. Проживать рэпер будет в президентском люксе элитного отеля Trezzini Palace Hotel с видом на Неву.

Ранее американский рэпер Akon объявил о планах организовать масштабный тур по российским городам. Артист отметил, что после успешных выступлений в Сочи и Москве хочет расширить географию своих концертов. Akon признался, что давно мечтал снова приехать в Россию и теперь рассматривает возможность гастролей по регионам, включая Сибирь.

До этого стало известно о визите в Екатеринбург другого американского рэпера — Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Артист тайно прилетел для выступления на роскошной свадьбе. Общая стоимость контракта составила $800 тысяч (около 64,3 млн рублей). Из них $500 тысяч (свыше 40 млн рублей) — непосредственный гонорар исполнителя, сопоставимый с оплатой его стадионных концертов.

рэперы
концерты
Cанкт-Петербург
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Задолжавшая ФНС двукратная олимпийская чемпионка вернулась в Россию
Синоптик раскрыл прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.