23 августа 2025 в 11:46

Популярный американский рэпер отказался от концерта в России

Организаторы опровергли слухи о концерте рэпера Post Malone

Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) не приедет в Россию, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей музыканта. По данным источника, артист отказался от концертов из-за политической ситуации, кроме того, организация тура оценивалась в сумму до $3 млн (242 млн рублей), что делало проект слишком рискованным.

Мы не готовы подтвердить проведение каких-либо концертов в России. Это вранье, — заявил менеджер исполнителя.

Организаторы концертов зарубежных исполнителей также опровергли слухи. А в агентстве Simba Production добавили, что никаких договоренностей с артистом не было, а сама информация о его гастролях в России недостоверна. Аналогичный комментарий дали в Say Agency, подчеркнув, что появление подобных новостей в СМИ возможны только вместе с официальной афишей и продажей билетов.

Ранее сообщалось, что Post Malone договорился о концерте в России: он должен был выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге с 14 по 18 ноября. Артист планировал остановиться в президентском люксе отеля Trezzini Palace Hotel с видом на Неву. Переговоры с организаторами находились якобы на завершающей стадии.

музыканты
концерты
Санкт-Петербург
рэперы
