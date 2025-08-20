Названа неожиданная причина быстрого старения мозга

Нейробиологи из Калифорнийского университета (UC) выяснили, что повышение белка FTL1 ускоряет старение мозга, пишет MIR24.TV. Специалисты отметили, что при старении особенно сильно страдает гиппокамп.

Ученые провели эксперимент на мышах, сравнив активность генов и уровень белков в гиппокампе молодых и старых особей. Оказалось, что существенно отличался только один белок — FTL1, содержание которого было повышено у пожилых грызунов.

Когда исследователи искусственно увеличили уровень FTL1 у молодых мышей, их мозговая деятельность и поведение стали характерны для старых животных. Обратная процедура — снижение уровня этого белка — напротив, усилила образование связей между нейронами.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что курение ускоряет старение мозга и повышает риск деменции. По ее словам, никотин сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение мозга и приводя к кислородному голоданию нейронов. Она отметила, что это провоцирует снижение когнитивных функций и памяти.