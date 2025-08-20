Рубль продолжит укрепляться? Курсы валют 20 августа: доллар, евро, юань

Эксперты финансового рынка оценили перспективы российской валюты. Какие прогнозы озвучиваются, правда ли, что рубль продолжит укрепляться, каковы курсы валют сегодня, 20 августа, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 20 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара на вторник, 19 августа, на уровне 80,3466 рубля. Ранее регулятор держал американскую валюту на отметке 80,4256 рубля. Доллар подешевел на 7,9 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 80,21 рубля, теряя 0,5605 (0,69%), на 11:40 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в среду, 20 августа

Официальный курс ЦБ для евро в среду, 20 августа, составляет 93,5604 рубля. Ранее валюта стоила 94,0884 рубля, согласно установке регулятора. Евро подешевел на 52,8 копейки. На Forex валюта продается за 93,453 рубля, демонстрируя падение в размере 0,620 (0,66%), на 11:48 мск.

Актуальный курс юаня по ЦБ — 11,1702 рубля. Ранее «китаец» держался на уровне 11,1547 рубля, тем самым прибавив 1,55 копейки. На Forex юань торгуется за 11,2624 рубля, теряя 0,0071 (0,06%), на 11:59 мск.

Правда ли рубль продолжит укрепляться, прогнозы

По словам начальника отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, рублевые пары в ближайшие дни, вероятно, зафиксируются в текущих торговых диапазонах на фоне ряда факторов. С одной стороны, российская валюта получает поддержку от сезонного притока налоговых платежей и сохраняющегося интереса инвесторов к рублевым активам. С другой, отмена обязательной продажи экспортной выручки начинает постепенно снижать давление на спрос на рубли, и этот фактор в среднесрочной перспективе будет работать против российской валюты, считает эксперт.

Соболев предположил, что на текущей неделе курс доллара составит 78,5–82 рубля, евро — 91–95 рублей, юаня — 10,9–11,4 рубля. В краткосрочной перспективе рубль сохраняет умеренно устойчивую позицию, в среднесрочной — существуют риски его плавного ослабления, заключил эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов выразил мнение, что улучшение геополитической обстановки не приведет к сильному укреплению рубля. Он добавил, что на валютном рынке практически нет крупных спекулянтов, которые могли бы прикупить рубль, например, в ожидании гипотетического притока средств нерезидентов в ОФЗ.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в случае назначения даты трехсторонней встречи президентов РФ, Украины и США в ближайшее время рубль может оттолкнуться от нынешних уровней и снова пойти вверх. Однако если этого не произойдет, национальная валюта будет ослабевать, считает эксперт.

«Даже если в геополитической сфере Россию ждут позитивные прорывы и смягчение части санкций, у рубля по-прежнему есть основания, чтобы дешеветь, — от отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами до макроэкономических показателей», — заключила Мильчакова.

