09 сентября 2025 в 18:52

В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России

Депутат Колесник заявил, что Россия может применить против Европы мощное оружие

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия может применить против Европы мощное оружие, заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Абзацем». По мнению парламентария, это произойдет в случае захвата части Украины странами Запада.

Мы можем применить оружие, причем оружие такое, которого они еще не видели, с обычными зарядами. <...> Это не «Орешник», оно гораздо более неприятное, хоронить после него будет уже некого, — подчеркнул депутат Госдумы.

Колесник добавил, что страны Европы увидят такое, чего не могут предположить фантасты. По его словам, это оружие Россия еще не применяла. Если его увидят, пообещал депутат, то поймут, что «лучше бы сидели у себя на месте» и решали внутренние проблемы вместо вкладывания денег туда, «куда не следовало».

Ранее стало известно, что союзники Украины в Европе разработали план ее оккупации в территориальном смысле. Хакеры из KillNeet взломали локальную сеть канцелярии ВС Франции, заполучив схему размещения контингента «коалиции желающих» в стране.

