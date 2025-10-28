Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:58

Суд принял решение по аресту экс-замминистра обороны Попова

Срок ареста экс-замминистра обороны Попова продлен на полгода

Павел Попов Павел Попов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский 235-й гарнизонный военный суд продлил на полгода содержание под стражей экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Бывшему генералу армии предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, коррупционных и должностных преступлениях.

Меру пресечения в отношении Павла Попова в виде заключения под стражей продлить на шесть месяцев, — говорится в решении суда.

Ранее адвокат Денис Балуев сообщил, что бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный Московским городским судом на 13 лет колонии, изъявил готовность отправиться в зону СВО. По словам защитника, его подзащитный намерен выполнять боевые задачи в составе одного из российских штурмовых подразделений.

Кроме того, в пресс-службе Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения у Минобороны России свыше 500 млн рублей при выполнении государственного контракта. Среди фигурантов — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководители и сотрудники ряда коммерческих структур.

Павел Попов
Минобороны РФ
аресты
суды
