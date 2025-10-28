«Это шок»: Медведева высказалась о смерти актера Попова

Актриса и комик Наталия Медведева назвала шоком известие о смерти коллеги звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова. В беседе с NEWS.ru она заявила, что они работали вместе несколько лет назад. По ее словам, актер произвел на нее впечатление человека, глубоко погруженного в свою профессию.

На самом деле, вы меня сейчас обескуражили немного, потому что я от вас сейчас узнала новость [о смерти Попова]. Я с ним работала несколько лет назад. Я точно помню свои эмоции, что он был суперпрофессионалом, горел работой: кино, телевидением, съемками. Ему это все очень нравилось, он в этом хорошо разбирался. Был профессионалом своего дела, даже перфекционистом. Соболезнования родным. Это такой шок, — высказалась Медведева.

Ранее стало известно, что Попов скончался на 41-м году жизни. Звезда «Полицейского с Рублевки» несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Звезда телесериала «Молодежка» актриса Анастасия Стежко ранее заявила, что Попов был доброжелательным и талантливым человеком. По ее словам, несмотря на мимолетное профессиональное общение, он запомнился ей очень открытым.