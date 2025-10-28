Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова

Ушедший из жизни актер Роман Попов был доброжелательным и талантливым человеком, заявила NEWS.ru звезда телесериала «Молодежка» актриса Анастасия Стежко. По ее словам, несмотря на мимолетное профессиональное общение, он запомнился ей очень открытым.

К сожалению, с Романом [Поповым] мы мало пересекались на съемочной площадке, но он запомнился мне очень доброжелательным, открытым и талантливым человеком. Мои соболезнования близким в связи с такой утратой, — высказалась Стежко.

Ранее стало известно, что Попов скончался на 41-м году жизни. Звезда «Полицейского с Рублевки» несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Юморист Оганес Григорян ранее заявил, что в течение последних пяти месяцев Попов активно боролся за свою жизнь. По словам комика, все, кто знал о тяжелой болезни актера, старались ему помочь.

Впоследствии режиссер фильма «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов заявил, что Попов, несмотря на всенародную известность, оставался человеком без звездной болезни. По его словам, артист обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным.