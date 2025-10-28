Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове

Актер Роман Попов, несмотря на всенародную известность, никогда не страдал звездной болезнью, заявил NEWS.ru режиссер фильма «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов. По его словам, артист обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным.
Рома [Попов] — прекрасный человек, он никогда не страдал звездной болезнью, потому что, видимо, на актера никогда не учился и пришел в карьеру из юмора. Он был обычным человеком, лишенным самомнения, и из-за этого с ним было невероятно просто работать. Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься, — высказался Куликов.
Ранее стало известно, что Попов скончался на 41-м году жизни. Звезда «Полицейского с Рублевки» несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.