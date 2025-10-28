Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:42

Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове

Режиссер Куликов заявил, что актер Попов никогда не страдал звездной болезнью

Роман Попов на премьере анимационного фильма «Барбоскины Team» Роман Попов на премьере анимационного фильма «Барбоскины Team» Фото: Persona Stars/Legion Media

Актер Роман Попов, несмотря на всенародную известность, никогда не страдал звездной болезнью, заявил NEWS.ru режиссер фильма «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов. По его словам, артист обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным.

Рома [Попов] — прекрасный человек, он никогда не страдал звездной болезнью, потому что, видимо, на актера никогда не учился и пришел в карьеру из юмора. Он был обычным человеком, лишенным самомнения, и из-за этого с ним было невероятно просто работать. Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься, — высказался Куликов.

Ранее стало известно, что Попов скончался на 41-м году жизни. Звезда «Полицейского с Рублевки» несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

