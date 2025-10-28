Покойный чиновник оказался владельцем агроимперии на 739 млн рублей Суд изъял у семьи экс-главы Кавказского района имущество на 739 млн рублей

Семья бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова не смогла обжаловать решение об изъятии имущества на 739 млн рублей, сообщила пресс-служба судов региона. Он владел рядом коммерческих предприятий, включая ООО «Транспорт», ЗАО «Агрофирма „Дружба“» и ООО «Юг-Агропром». Очкаласов скончался в прошлом году от остановки сердца во время пробежки.

Дело было передано в судебную коллегию, <…> которая признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края законным и оставила его без изменения, — сказано в сообщении.

Во владении Очкаласова было 13 предприятий, прибыль от которых он вкладывал в другие бизнес-проекты, регистрируя на членов семьи. На доходы бывший чиновник приобрел 135 земельных участков и 17 объектов недвижимости. Все эти активы перейдут государству.

Ранее во Владимирской области правоохранительные органы задержали начальника женской ИК № 1. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, руководителя колонии поймали в момент передачи денег.