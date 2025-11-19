Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:12

Появилось видео задержания изгнанного священника на службе РДК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ФСБ России показала видео задержания на Кубани изгнанного из Новороссийской епархии Русской православной церкви более 10 лет назад священника. Мужчина вел пропагандистскую работу среди казаков и прихожан и вербовал их в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости.

ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения террористических актов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что священник Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери с конца 2023 года установил контакты с террористами. Фигуранту инкриминируется участие в террористических организациях и вербовка жителей края для подрывной деятельности. В ходе обысков по месту его жительства были обнаружены доказательства противоправной деятельности.

