Появилось видео задержания изгнанного священника на службе РДК

ФСБ России показала видео задержания на Кубани изгнанного из Новороссийской епархии Русской православной церкви более 10 лет назад священника. Мужчина вел пропагандистскую работу среди казаков и прихожан и вербовал их в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости.

ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения террористических актов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что священник Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери с конца 2023 года установил контакты с террористами. Фигуранту инкриминируется участие в террористических организациях и вербовка жителей края для подрывной деятельности. В ходе обысков по месту его жительства были обнаружены доказательства противоправной деятельности.